DAVID SUN – DAVID SUN – TITI – THEATRE A L’OUEST Caen

DAVID SUN – DAVID SUN – TITI Début : 2026-10-08 à 21:00. Tarif : – euros.

A 30 ans, David détient 3 diplômes en médecine et rassemble tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle. Mais à la suite d’une rupture, il retrouve une direction dans sa vie à travers le CrossFit, le développement personnel mais surtout l’humour. Finalement, si David écrit ce premier spectacle, c’est pour vous poser sa question existentielle : rester dans les sentiers battus de la médecine, ou partir à l’aventure de la scène ?

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14