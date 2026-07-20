Informations pratiques

Le Mans

DAVID SUN

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 21:00:00

fin : 2026-10-07 22:30:00

Date(s) :

2026-10-07

À 30 ans, David détient trois diplômes en médecine et réunit tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle.

À 30 ans, David détient trois diplômes en médecine et réunit tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle.

Cependant, à la suite d’une rupture, il a retrouvé une nouvelle direction dans sa vie à travers le CrossFit, le développement personnel, mais surtout l’humour.

Finalement, si David écrit ce premier spectacle, c’est pour vous poser une question existentielle

Rester dans les sentiers battus de la médecine ou partir à l’aventure de la scène ? .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

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English :

%C0 At 30, David holds three degrees in medicine and has all the qualifications to fill a resume rather than a theater.

L’événement DAVID SUN Le Mans a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT72