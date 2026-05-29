Le Mans Soirs d’été Jeudi 30 juillet Cour d’école Casanova Le Mans
Le Mans Soirs d’été Jeudi 30 juillet Cour d’école Casanova Le Mans jeudi 30 juillet 2026.
Le Mans
Le Mans Soirs d’été Jeudi 30 juillet
Cour d’école Casanova 67 Rue Alfred de Vigny Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !
Au programme ce jour
Maison de quartier Charles Trenet- accès par la rue Alfred-de-Vigny
À 18h30 Banan’O’Rama par la Cie Ahuma (Comédie intéractive jonglée), tout public dès 3 ans.
À 19h30 et 20h45 Lucien Alfonso trio (Jazz), tout public.
À 21h15 Molière ! par la Cie Amaranta (Théâtre), tout public dès 14 ans.
Cour d’école maternelle Casanova
À 20h Hippocampéléphantocamélos par La compagnie Les Pirates des Songes (Théâtre classique et improvisé), tout public dès 8 ans.
Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .
Cour d’école Casanova 67 Rue Alfred de Vigny Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
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English :
Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!
L’événement Le Mans Soirs d’été Jeudi 30 juillet Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72
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