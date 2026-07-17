AGENDA · Le Mans
Le Tombeau des lucioles, Les Cinéastes, Le Mans
mardi 21 juillet 2026 · Les Cinéastes · Le Mans
Informations pratiques
Le Tombeau des lucioles Mardi 21 juillet, 14h00 Les Cinéastes Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T15:28:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T15:28:00+02:00
Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=8CYCL »}]
Ciné-échange – Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita, un adolescent de quatorze ans et sa petite sœur de quatre ans, Setsuko, orphelins, vont s’installer chez leur tante à quelques …
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