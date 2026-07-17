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Le Tombeau des lucioles, Les Cinéastes, Le Mans

mardi 21 juillet 2026 · Les Cinéastes · Le Mans

Le Tombeau des lucioles, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Les Cinéastes
Adresse
42 place des Comtes du Maine, Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

Le Tombeau des lucioles Mardi 21 juillet, 14h00 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T15:28:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T15:28:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=8CYCL »}]
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