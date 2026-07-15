Informations pratiques

Le Mans

Le Mans, l’été au bord de l’Huisne

Allée des Prairies de Funay (parking des Atlantides) Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-18 18:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Tout au long de l’été, chaque samedi et dimanche, Le Mans, l’été au bord de l’Huisne se transforme en un véritable village d’animations et d’événements, porté par une programmation résolument familiale et festive !! Vendredi 17 juillet De 14 h à 17 h, plateaux sportifs. De 15 h à 17 h, atelier maquillage, percussions et éveil musical. À 17 h30, RDV Contes de l’été ! par le théâtre du Passeur avec Ludovic Souliman. Samedi 18 juillet De 14 h à 17 h, plateaux sportifs. De 15 h 30 à 17 h 30, atelier jeux avec la ludothèque Planet’Jeux, atelier cirque avec Tapaj. À 17 h30 batucada Tudo Ben de la Cie Alamass. Dimanche 19 juillet De 14 h à 17 h, plateaux sportifs. De 15 h à 17 h, atelier cirque avec Tapaj, atelier chapeau de la Cie La malle à chapeaux, atelier maquillage. À 17 h, La malle aux chansons par la Cie Cinémaniak. .

Allée des Prairies de Funay (parking des Atlantides) Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

L’événement Le Mans, l’été au bord de l’Huisne Le Mans a été mis à jour le 2026-07-11 par CDT72