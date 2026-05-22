Tous au parc ! Rue Ampère Le Mans
Tous au parc ! Rue Ampère Le Mans vendredi 17 juillet 2026.
Le Mans
Tous au parc !
Rue Ampère Parc Île-aux-planches Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:15:00
fin : 2026-07-17 10:45:00
Date(s) :
2026-07-17
Lecture
Des lectures pour les 4-7 ans
10h15 & 11h Parc Ile-aux-planches (repli à la médiathèque Aragon)
Pour les 4-7 ans accompagnés de leurs parents .
Rue Ampère Parc Île-aux-planches Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Tous au parc ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72
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