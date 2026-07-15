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AGENDA · Le Mans

escape game à la recherche des plans oubliés Sous l’école des Beaux-Arts Le Mans

mardi 21 juillet 2026 · Sous l'école des Beaux-Arts · Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Sous l'école des Beaux-Arts
Adresse
28 av. de Rostov-sur-le-Don
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
4

Le Mans

escape game à la recherche des plans oubliés

Sous l’école des Beaux-Arts 28 av. de Rostov-sur-le-Don Le Mans Sarthe

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Il y a 1700 ans, un architecte a perdu les plans des thermes romains du Mans, et maintenant c’est à vous de les retrouver ! Un jeu de piste à la découverte des thermes en y mêlant curiosité, énigmes et réflexion pour toute la famille !   .

Sous l’école des Beaux-Arts 28 av. de Rostov-sur-le-Don Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement escape game à la recherche des plans oubliés Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72

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