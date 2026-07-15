visite flash les jardins de la cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans

mardi 21 juillet 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

visite flash les jardins de la cathédrale

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:45:00

fin : 2026-07-21 17:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Exceptionnellement ouverts, découvrez la riche histoire archéologique de ces lieux occupés autrefois par l’ancien palais épiscopal. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement visite flash les jardins de la cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72