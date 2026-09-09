David Sun Troyes
mercredi 2 décembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
David Sun
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 21 – 21 – 21 Eur
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 21:00:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
A 30 ans, David détient 3 diplômes en médecine et rassemble tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle.
Mais à la suite d’une rupture, il retrouve une direction dans sa vie à travers le CrossFit, le développement personnel mais surtout l’humour.
Finalement, si David écrit ce premier spectacle, c’est pour vous poser sa question existentielle
rester dans les sentiers battus de la médecine, ou partir à l’aventure de la scène ? 25 .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement David Sun Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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