Informations pratiques

Troyes

David Sun

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 21 – 21 – 21 Eur

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 21:00:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

A 30 ans, David détient 3 diplômes en médecine et rassemble tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle.

Mais à la suite d’une rupture, il retrouve une direction dans sa vie à travers le CrossFit, le développement personnel mais surtout l’humour.

Finalement, si David écrit ce premier spectacle, c’est pour vous poser sa question existentielle

rester dans les sentiers battus de la médecine, ou partir à l’aventure de la scène ? 25 .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement David Sun Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne