UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Troyes

David Sun Troyes

mercredi 2 décembre 2026 · Troyes

David Sun Troyes

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
21 21 21 25 Tarif de base plein tarif

Troyes

David Sun

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 21 – 21 – 21 Eur
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 21:00:00
fin : 2026-12-02

Date(s) :
2026-12-02

A 30 ans, David détient 3 diplômes en médecine et rassemble tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle.
Mais à la suite d’une rupture, il retrouve une direction dans sa vie à travers le CrossFit, le développement personnel mais surtout l’humour.
Finalement, si David écrit ce premier spectacle, c’est pour vous poser sa question existentielle
rester dans les sentiers battus de la médecine, ou partir à l’aventure de la scène ? 25  .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement David Sun Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

À voir aussi à Troyes (Aube)