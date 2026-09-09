Informations pratiques

Troyes

David Voinson

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 21:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-12

Avant nous, il y a un rodage. Le rodage, c’est quelque chose qui n’est pas tout a fait fini, pour

certaines ca rappellera votre ex. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement David Voinson Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne