AGENDA · Troyes
David Voinson Troyes
jeudi 12 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
David Voinson
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 21:00:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-12
Avant nous, il y a un rodage. Le rodage, c’est quelque chose qui n’est pas tout a fait fini, pour
certaines ca rappellera votre ex. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement David Voinson Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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