Informations pratiques

Saint-Paul-en-Gâtine

Dax à St Paul

Saint-Paul-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Saint Paul Animations organise une journée Dax à St Paul, avec à 14 h une randonnée et à 16 h 30 des jeux, location de trottinettes élec tout-terrain et le concours du plus grand Paquito.

À 20 h30, repas sur réservation au 06.79.73.17.63 (19€/adulte, 12€/enfant, réservation avant le 20/08).

Soirée féria animée par Stéph’Music. .

Saint-Paul-en-Gâtine 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 73 17 63 stpaulanimations@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dax à St Paul

L’événement Dax à St Paul Saint-Paul-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Bocage Bressuirais