Dax à St Paul Saint-Paul-en-Gâtine
samedi 29 août 2026 · Saint-Paul-en-Gâtine
Informations pratiques
Saint-Paul-en-Gâtine
Dax à St Paul
Saint-Paul-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Saint Paul Animations organise une journée Dax à St Paul, avec à 14 h une randonnée et à 16 h 30 des jeux, location de trottinettes élec tout-terrain et le concours du plus grand Paquito.
À 20 h30, repas sur réservation au 06.79.73.17.63 (19€/adulte, 12€/enfant, réservation avant le 20/08).
Soirée féria animée par Stéph’Music. .
Saint-Paul-en-Gâtine 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 73 17 63 stpaulanimations@laposte.net
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English : Dax à St Paul
L’événement Dax à St Paul Saint-Paul-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Bocage Bressuirais