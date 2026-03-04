De Ba Chúc à Anlong Veng, la tragédie du Cambodge à travers les lieux – Conférence par Louis RAYMOND, Amphi Kerneis (Fac de Médecine), Nantes

De Ba Chúc à Anlong Veng, la tragédie du Cambodge à travers les lieux – Conférence par Louis RAYMOND Mardi 10 mars, 14h30 Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Loire-Atlantique

Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T14:30:00+01:00 – 2026-03-10T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T14:30:00+01:00 – 2026-03-10T16:00:00+01:00

Ba Chuc est un village vietnamien, frontalier du Cambodge, où plus de 3000 personnes furent massacrées par les Khmers rouges en 1978. A l’autre bout du pays, à la frontière avec la Thaïlande, Anlong Veng a été le dernier bastion des Khmers rouges, où Pol Pot est mort en 1998.

A travers l’étude de plusieurs lieux au Cambodge, cette conférence essaiera de territorialiser la tragédie khmère rouge, des débuts de la guerre civile en 1970 à la fin du 20ème siècle. L’objectif est à la fois de faire comprendre la guerre civile, le génocide et la Troisième guerre d’Indochine, et de montrer comment ces événements ont durablement marqué un pays qui commence aujourd’hui à peine à se relever de son histoire tragique.

Journaliste spécialisé sur l’Asie du sud-est, Louis Raymond est aujourd’hui reporter Asie-Pacifique pour Intelligence Online, publication professionnelle sur les enjeux de défense, de renseignement et les affaires stratégiques internationales. Il contribue ponctuellement à d’autres journaux et revues, comme Le Monde diplomatique, Nikkei Asia, Mekong Review. Diplômé en études asiatiques de l’Ecole normale supérieure de Lyon, il a vécu plus de quatre ans au Viêt Nam et séjourne très régulièrement en Asie. Il est en outre l’auteur d’un roman,

Rencontre suivie d’une vente/dédicace de l’ouvrage Loin du Mékong de Louis Raymond, paru aux éditions Calmann-Lévy en janvier 2026.

En partenariat avec la Librairie Coiffard

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) 1 rue Bias, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.univ-nantes.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « univ-perm@univ-nantes.fr »}]

Conférence de l’Université permanente conférence géopolitique