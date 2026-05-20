De Briques et de Pots marché de céramiques Allonne

Allonne

De Briques et de Pots marché de céramiques

5 Ancienne Route de Paris Allonne Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Fête de l’argile De Briques et de Pots

13 & 14 juin 2026

La fête de l’argile se déroulera au cœur d’un site exceptionnel, la briqueterie DEWULF. Située à Allonne au sud de Beauvais, la briqueterie créée en 1856 détient un savoir-faire ancestral.

Dans un environnement festif, elle ouvrira exceptionnellement ses portes au public. C’est le moment idéal de découvrir le patrimoine bien vivant de la céramique !

Cette année l’association met à l’honneur le céramiste de renommée nationale Gil Browaëys.

Formé à la céramique au sein du lycée technique de Beauvais, Gil Browaëys exerce aujourd’hui dans la Somme. Devenu plasticien, il fait œuvre d’argile et de bronze. Les pièces de Gil sont nées de la rencontre d’argile brute, de porcelaine avec le souffle de l’artiste. La puissance tellurique qui s’en dégage laisse place à la contemplation et à la poésie.

Le marché de potiers présent sur le site rassemble une quarantaine de céramistes professionnels venant des quatre coins de France et d’Europe, installés au cœur de la briqueterie pour présenter et vendre leurs créations contemporaines. Toutes les techniques de la céramique y seront représentées (grès, porcelaine, faïence, terres vernissées, terres polies, Raku).

Vous pourrez également échanger et vous informer grâce à la présence du MUDO (Musée départemental de l’Oise), du GRECB (groupe de recherches et d’études de la céramique du Beauvaisis) ainsi qu’un atelier de restauration de céramiques de collection (Candice Carpentier).

Les animations :

Les potiers de l’Oise construiront sur place un four céramique à bois, la cuisson et le défournement se dérouleront durant tout le week-end.

Les visiteurs pourront émailler et assister à la cuisson de leur bol grâce à une technique de cuisson spectaculaire dite du Raku japonais ( contre une participation dont les bénéfices seront reversés à l’association Potiers & Céramistes de l’Oise ).

Des démonstrations de tournage auront lieu régulièrement durant les 2 jours de la manifestation.

Les enfants pourront exprimer leur créativité grâce à un atelier encadré mis à leur disposition.

Des panneaux didactiques vous permettront de découvrir le métier de la céramique.

Visites guidées de la Briqueterie les étapes de la fabrication de ses produits ainsi que le fonctionnement du four Hoffmann vous seront dévoilés …

Food Truck

Pour marquer l’événement l’Association des Potiers et Céramistes de l’Oise vous propose une brique commémorative en échange d’un euro. Cette manifestation accueille environ 5000 amateurs de céramique sur deux jours.

En pratique : Briqueterie Dewulf, 3 rue Achille & Marcel Brocard, 60000 Allonne.

Samedi 13 juin de 14 h à 18 h et Dimanche 14 juin de 10 h à 18h.

Accès : BEAUVAIS sud, RN 1 direction Paris ; A16 : de Paris sortie 14 Beauvais Centre, d’Amiens sortie 15 Beauvais Nord

www.briqueterie-dewulf.fr www.potier-ceramiste-oise.com

Pour tout renseignement complémentaire 06 11 98 41 80, 03 44 08 86 22.

Fête de l’argile De Briques et de Pots

13 & 14 juin 2026

La fête de l’argile se déroulera au cœur d’un site exceptionnel, la briqueterie DEWULF. Située à Allonne au sud de Beauvais, la briqueterie créée en 1856 détient un savoir-faire ancestral.

Dans un environnement festif, elle ouvrira exceptionnellement ses portes au public. C’est le moment idéal de découvrir le patrimoine bien vivant de la céramique !

Cette année l’association met à l’honneur le céramiste de renommée nationale Gil Browaëys.

Formé à la céramique au sein du lycée technique de Beauvais, Gil Browaëys exerce aujourd’hui dans la Somme. Devenu plasticien, il fait œuvre d’argile et de bronze. Les pièces de Gil sont nées de la rencontre d’argile brute, de porcelaine avec le souffle de l’artiste. La puissance tellurique qui s’en dégage laisse place à la contemplation et à la poésie.

Le marché de potiers présent sur le site rassemble une quarantaine de céramistes professionnels venant des quatre coins de France et d’Europe, installés au cœur de la briqueterie pour présenter et vendre leurs créations contemporaines. Toutes les techniques de la céramique y seront représentées (grès, porcelaine, faïence, terres vernissées, terres polies, Raku).

Vous pourrez également échanger et vous informer grâce à la présence du MUDO (Musée départemental de l’Oise), du GRECB (groupe de recherches et d’études de la céramique du Beauvaisis) ainsi qu’un atelier de restauration de céramiques de collection (Candice Carpentier).

Les animations :

Les potiers de l’Oise construiront sur place un four céramique à bois, la cuisson et le défournement se dérouleront durant tout le week-end.

Les visiteurs pourront émailler et assister à la cuisson de leur bol grâce à une technique de cuisson spectaculaire dite du Raku japonais ( contre une participation dont les bénéfices seront reversés à l’association Potiers & Céramistes de l’Oise ).

Des démonstrations de tournage auront lieu régulièrement durant les 2 jours de la manifestation.

Les enfants pourront exprimer leur créativité grâce à un atelier encadré mis à leur disposition.

Des panneaux didactiques vous permettront de découvrir le métier de la céramique.

Visites guidées de la Briqueterie les étapes de la fabrication de ses produits ainsi que le fonctionnement du four Hoffmann vous seront dévoilés …

Food Truck

Pour marquer l’événement l’Association des Potiers et Céramistes de l’Oise vous propose une brique commémorative en échange d’un euro. Cette manifestation accueille environ 5000 amateurs de céramique sur deux jours.

En pratique : Briqueterie Dewulf, 3 rue Achille & Marcel Brocard, 60000 Allonne.

Samedi 13 juin de 14 h à 18 h et Dimanche 14 juin de 10 h à 18h.

Accès : BEAUVAIS sud, RN 1 direction Paris ; A16 : de Paris sortie 14 Beauvais Centre, d’Amiens sortie 15 Beauvais Nord

www.briqueterie-dewulf.fr www.potier-ceramiste-oise.com

Pour tout renseignement complémentaire 06 11 98 41 80, 03 44 08 86 22. .

5 Ancienne Route de Paris Allonne 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 11 98 41 80

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English :

De Briques et de Pots clay festival

june 13 & 14, 2026

The clay festival will take place in the heart of an exceptional site, the DEWULF brickworks. Located in Allonne, south of Beauvais, the brickworks, founded in 1856, boasts ancestral know-how.

In a festive setting, it will exceptionally open its doors to the public. It’s the perfect time to discover the living heritage of ceramics!

This year, the association is honoring nationally-renowned ceramist Gil Browaëys.

Trained in ceramics at the Lycée Technique in Beauvais, Gil Browaëys now works in the Somme region. Now a visual artist, he works in clay and bronze. Gil?s pieces are born from the encounter of raw clay and porcelain with the artist?s breath. The telluric power that emerges leaves room for contemplation and poetry.

The on-site potters? market brings together some forty professional ceramists from the four corners of France and Europe, set up in the heart of the brickyard to present and sell their contemporary creations. All ceramic techniques will be represented (stoneware, porcelain, earthenware, glazed earthenware, polished earthenware, Raku).

You’ll also be able to exchange ideas and find out more thanks to the presence of the MUDO (Musée départemental de l’Oise), the GRECB (groupe de recherches et d?études de la céramique du Beauvaisis) and a workshop for the restoration of collector ceramics (Candice Carpentier).

Activities

Oise potters will build a wood-fired ceramic kiln on site, with firing and defiring taking place throughout the weekend.

Visitors will be able to glaze and watch their bowls being fired using a spectacular technique known as Japanese Raku (for a fee, with proceeds going to the Potiers & Céramistes de l?Oise association).

Firing demonstrations will take place regularly throughout the 2-day event.

Children will be able to express their creativity in a supervised workshop.

Didactic panels will introduce you to the world of ceramics.

Guided tours of the Briqueterie: we’ll show you how our products are made and how the Hoffmann kiln works…

Food Truck

To mark the event, the Association des Potiers et Céramistes de l’Oise is offering you a commemorative brick in exchange for one euro. The event attracts some 5,000 ceramics enthusiasts over two days.

Practical info: Briqueterie Dewulf, 3 rue Achille & Marcel Brocard, 60000 Allonne.

Saturday June 13, 2 pm to 6 pm and Sunday June 14, 10 am to 6 pm.

Access: BEAUVAIS sud, RN 1 towards Paris; A16: from Paris exit 14 Beauvais Centre, from Amiens exit 15 Beauvais Nord

www.briqueterie-dewulf.fr www.potier-ceramiste-oise.com

For further information: 06 11 98 41 80, 03 44 08 86 22.

L’événement De Briques et de Pots marché de céramiques Allonne a été mis à jour le 2026-05-20 par Oise Tourisme