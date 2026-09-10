De ce qui nous arrive + NEXT / Note d’intention, Théâtre Francine Vasse, Nantes

Informations pratiques

De ce qui nous arrive

+ NEXT / Note d’intention Samedi 17 octobre, 17h00 Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:30:00+02:00

NExT, c’est le nom du plan de restructuration élaboré par France Télécom dans les années 2000 et qui avait mené à une vague de suicides de salarié·es très médiatisée, puis à un procès en 2019 où les dirigeants ont été condamnés pour harcèlement moral institutionnel. Le père du comédien et metteur en scène Anthony Breurec fait partie des salarié.es qui ont subi les violentes méthodes de management mises en place à cette époque. De la tristesse du père, le fils a hérité d’une colère, dont il a désiré faire un spectacle. NEXT / Note d’intention est une fiction théâtrale en train de s’écrire, qui convoque des témoignages collectés auprès d’ancien·nes salarié·es (notamment dans le Trégor), un récit autobiographique et des éléments historiques. Une prise de parole intime, percutante et fédératrice qui interroge et ouvre le dialogue : le théâtre peut-il être encore aujourd’hui l’endroit d’une réparation individuelle, si ce n’est collective ?

Théâtre Francine Vasse 18 rue Colbert 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatrefrancinevasse.com/groupe_de_spectacles/de-ce-qui-nous-arrive-next-note-dintention/ »}]

À travers l’écriture, l’enquête personnelle et la collecte de récits, dans des actualités tourmentées, cette soirée artistique interroge le théâtre comme lieu sensible de la catharsis. affaire France Télécom santé mentale

Nina Faidy