De cœur joyeux !, Eglise Notre-Dame, Venizy

Informations pratiques

De cœur joyeux ! Samedi 26 septembre, 20h30 Eglise Notre-Dame Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T21:30:00+02:00

Guillaume Dufay est le plus grand des musiciens du XVème siècle à la fois chantre et ménestrel aux cours de Savoie ou de Bourgogne ainsi qu’à la Cathédrale de Cambrai. Il explore toutes les formes de son temps : chansons, ballades, rondeaux, motets, polyphonies sacrées. Chacune de ses compositions développe une nouvelle idée d’architecture musicale qui nous conduit du Moyen Âge gothique à la Renaissance humaniste. Le concert vocal d’Obsidienne s’essayera à toutes ces formes en s’accompagnant des instruments de transition du XVème siècle entre Moyen Âge et Renaissance et en « orchestrant » ces polyphonies.

Eglise Notre-Dame 89210 Venizy Venizy 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

OBSIDIENNE / Emmanuel BONNARDOT

Hervé Letourneur