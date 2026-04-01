DE FERME EN FERME 2026 17 TI KAS PROVENCALE TI KAS PROVENCALE Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

DE FERME EN FERME 2026 17 TI KAS PROVENCALE

TI KAS PROVENCALE 4017 Route de la Serre de Cazaux Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Ti Kaz Provençale est bien plus qu’une simple ferme à Saint-Gaudens. En plus de proposer des animations, nous accueillons les visiteurs pour des sorties en famille, scolaires et périscolaires.

Nous proposons également une pension pour équidés sur 6 hectares de prairie.

Notre ferme dispose d’un potager-verger en permaculture et d’une petite basse-cour et une forêt comestible est en cours de création. .

TI KAS PROVENCALE 4017 Route de la Serre de Cazaux Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie tikazprovencale@gmail.com

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English :

Ti Kaz Provençale is much more than just a farm in Saint-Gaudens. As well as offering entertainment, we welcome visitors for family, school and after-school outings.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 17 TI KAS PROVENCALE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE