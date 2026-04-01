DE FERME EN FERME 2026 17 TI KAS PROVENCALE TI KAS PROVENCALE Saint-Gaudens
DE FERME EN FERME 2026 17 TI KAS PROVENCALE TI KAS PROVENCALE Saint-Gaudens samedi 25 avril 2026.
Saint-Gaudens
DE FERME EN FERME 2026 17 TI KAS PROVENCALE
TI KAS PROVENCALE 4017 Route de la Serre de Cazaux Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Ti Kaz Provençale est bien plus qu’une simple ferme à Saint-Gaudens. En plus de proposer des animations, nous accueillons les visiteurs pour des sorties en famille, scolaires et périscolaires.
Nous proposons également une pension pour équidés sur 6 hectares de prairie.
Notre ferme dispose d’un potager-verger en permaculture et d’une petite basse-cour et une forêt comestible est en cours de création. .
TI KAS PROVENCALE 4017 Route de la Serre de Cazaux Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie tikazprovencale@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ti Kaz Provençale is much more than just a farm in Saint-Gaudens. As well as offering entertainment, we welcome visitors for family, school and after-school outings.
L’événement DE FERME EN FERME 2026 17 TI KAS PROVENCALE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
- CINÉ-RENCONTRE LA COMTESSE AUX 5 MARIS CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens 9 avril 2026
- FESTIVAL VITAMINE L LECTURE MUSICALE LES MAL-AIMÉS CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens 9 avril 2026
- CINÉMA AVANT-PREMIÈRE JUSTE UNE ILLUSION CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens 11 avril 2026
- FESTIVAL VITAMINE L ATELIER AVEC CAROLE CHAIX CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens 11 avril 2026
- FESTIVAL VITAMINE L ATELIER AVEC MARIA JALIBERT MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens 11 avril 2026