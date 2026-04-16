PIÈCE CHORÉOGRAPHIQUE FEUILLES LES HARAS Saint-Gaudens
PIÈCE CHORÉOGRAPHIQUE FEUILLES LES HARAS Saint-Gaudens samedi 2 mai 2026.
Saint-Gaudens
PIÈCE CHORÉOGRAPHIQUE FEUILLES
LES HARAS 7 Rue Lavoisier Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 16:00:00
fin : 2026-05-02 16:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Les vacances au théâtre ! Éveiller l’imaginaire avec un corps et des formes abstraites, tel est le pari de cette pièce chorégraphique inspirée de
l’univers du peintre Piet Mondrian.
Ici, pas d’histoire racontée. La danseuse, gracieuse et attentive à son environnement pictural, évolue sur scène comme sur une
toile du maître. Sur un fond blanc traversé de lignes noires, on la suit dans sa découverte des formes de couleurs… et les surprises sont infinies!
Un univers poétique se dessine au fur et à mesure de leur apparition et de leur manipulation, où l’imaginaire de nos jeunes
spectateurs peut se déployer à sa guise.
À découvrir en famille !
Spectacle présenté par la Compagnie KD Danse.
Durée 25min.
À partir de 18 mois.
Attention jauge limitée ! 6 .
LES HARAS 7 Rue Lavoisier Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Vacations in the theater! This choreographic work, inspired by the world of painter Piet Mondrian, is designed to awaken the imagination using the body and abstract forms
the world of painter Piet Mondrian.
L’événement PIÈCE CHORÉOGRAPHIQUE FEUILLES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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