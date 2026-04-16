STAGE D’INITIATION ET SPECTACLE DERVICHE CONTEMPORAIN GYMNASE DU PILAT Saint-Gaudens
STAGE D’INITIATION ET SPECTACLE DERVICHE CONTEMPORAIN GYMNASE DU PILAT Saint-Gaudens samedi 25 avril 2026.
Saint-Gaudens
STAGE D’INITIATION ET SPECTACLE DERVICHE CONTEMPORAIN
GYMNASE DU PILAT 14 Place du Pilat Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez découvrir l’art de la danse contemporaine en vous y initiant ou en profitant d’un spectacle !
Androgyne, de la Compagnie Gamart, est la nouvelle création de Nour Joseph Gebrael, qui a débuté en mars 2024.
Elle dessine une nouvelle esthétique, mêlant danse contemporaine et danse tournoyante, chacune s’exprimant en harmonie sur un terrain nouveau.
Sur scène, les danseurs lovés l’un dans le cou de l’autre, dans un même axe, dans une même respiration, dans une même jupe, se mettent a tourner à deux, transportés par une musique qui, à travers ses fréquences et ses vibrations, participe à ce voyage et à l’incarnation de l’Androgyne. Les tours évoluent d’un tournoiement à deux jusqu’à une séparation, pour laisser place a des tournoiements séparés, traversés par des textes, dans l’énergie de la danse contemporaine.
Cette pièce est pensée dans une dimension à 360° donnant au publique la possibilité de se placer librement autour d’un cercle central, ainsi que pour toute autre configuration de salle avec le publique face à la scène.
STAGE D’INITIATION DANSE CONTEMPORAINE DANS L’APRÈS-MIDI AVANT LE SPECTACLE 10 .
GYMNASE DU PILAT 14 Place du Pilat Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie asso3asaintgaudens@gmail.com
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English :
Come and discover the art of contemporary dance through an introduction or a performance!
L’événement STAGE D’INITIATION ET SPECTACLE DERVICHE CONTEMPORAIN Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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