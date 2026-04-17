CORPS ET DÉCOR ATELIER THÉÂTRE DE RUE Saint-Gaudens
CORPS ET DÉCOR ATELIER THÉÂTRE DE RUE Saint-Gaudens lundi 20 avril 2026.
Saint-Gaudens
CORPS ET DÉCOR ATELIER THÉÂTRE DE RUE
CENTRE-VILLE Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Corps et Décor La théâtralité des corps dans l’espace public !
Cet atelier est un temps d’expérimentation sensible.
Il propose de confronter la présence de son cops à l’espace urbain, à travers sa mise en jeu et son engagement physique. L’atelier permet
– D’aborder l’espace public en mobilisant ses capacités d’observation, d’invention, de perception immédiate et de pensée poétique.
– De considérer l’espace public non comme un simple décor, mais comme un véritable partenaire de jeu.
Atelier animé par Françoise Robe et Sabine Facchin, metteuses en scène, comédiennes (Falzarts, atelier d’images et cie).
6 à 12 stagiaires, dès 18 ans, curieux et motivés. 50 .
CENTRE-VILLE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie asso3asaintgaudens@gmail.com
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English :
Corps et Décor The theatricality of bodies in the public space!
L’événement CORPS ET DÉCOR ATELIER THÉÂTRE DE RUE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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