SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-27 19:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Le centre d’art contemporain vous accueille pour une visite quelque peu spéciale !

Visiter une exposition en pyjama, chaussettes et doudou, pourquoi pas ? Avant les rituels du soir à la maison, avant la tombée de la nuit, venez profiter d’un moment suspendu en famille pour découvrir l’exposition Inconscient Archaïque de Sarah Tritz. Chaussettes rigolotes et chaussons ridicules autorisés !

Ouvert à tous·tes, jauge limitée, sur réservation.

Atelier partagé parent-enfant de 0 à 5 ans. .

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 mediation@lachapelle-saint-jacques.com

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English :

The contemporary art center welcomes you for a very special visit!

L’événement SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE