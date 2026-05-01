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SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens

SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens

SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens mercredi 27 mai 2026.

Lieu : CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Adresse : Avenue du Maréchal Foch

Ville : 31800 Saint-Gaudens

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Gaudens

SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27 19:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Le centre d’art contemporain vous accueille pour une visite quelque peu spéciale !
Visiter une exposition en pyjama, chaussettes et doudou, pourquoi pas ? Avant les rituels du soir à la maison, avant la tombée de la nuit, venez profiter d’un moment suspendu en famille pour découvrir l’exposition Inconscient Archaïque de Sarah Tritz. Chaussettes rigolotes et chaussons ridicules autorisés !

Ouvert à tous·tes, jauge limitée, sur réservation.
Atelier partagé parent-enfant de 0 à 5 ans.   .

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93  mediation@lachapelle-saint-jacques.com

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English :

The contemporary art center welcomes you for a very special visit!

L’événement SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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