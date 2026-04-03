SOIRÉE SPÉCIALE SOUS LE SOLEIL DES PYRÉNÉES CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

SOIRÉE SPÉCIALE SOUS LE SOLEIL DES PYRÉNÉES

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Sous le soleil des Pyrénées nous emmène à la rencontre d’un territoire authentique et de ceux qui le font vivre. À travers paysages majestueux, traditions vivantes et mémoire partagée, ce documentaire rend hommage à l’âme des Pyrénées et à l’attachement profond de ses habitants à leur terre.

Un film de Fabrice Launay, correspondant de presse et très attaché à ses racines.

Après plus d’un an et demi de tournage entre Comminges, Barousse et Bigorre, le film qu’il a réalisé sur notre région est désormais finalisé. Ce documentaire met en lumière notre territoire, ses paysages, ses habitants et ses talents. Dans le domaine musical, on y retrouve notamment le groupe Boulevard des Airs ainsi que les sœurs Doya, révélées au grand public par l’émission The Voice.

Les activités sportives et aériennes sont également à l’honneur parachutisme, montgolfière, vols autour du Pic du Midi, sans oublier les interventions en hélicoptère avec le PGHM. Le film comprend aussi une interview exceptionnelle dans le domaine du rugby avec les frères Marchand.

Avant-première suivie d’un échange avec le réalisateur (il y aura peut-être des invités surprises…!) 7 .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sous le soleil des Pyrénées (Under the Pyrenean Sun) takes us on an encounter with an authentic region and the people who bring it to life. Through majestic landscapes, living traditions and shared memories, this documentary pays tribute to the soul of the Pyrenees and the deep attachment of its inhabitants to their land.

L’événement SOIRÉE SPÉCIALE SOUS LE SOLEIL DES PYRÉNÉES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE