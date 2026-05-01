CONCERT ÉCLATANT SOLEIL THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

CONCERT ÉCLATANT SOLEIL

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 21:45:00

Date(s) :

2026-05-22

Un éclatant soleil est un concert dédié à la musique baroque française du XVIIe siècle à la cour du Roi Soleil.

Le public découvrira des sonates et cantates écrites par les grands compositeurs de la cour de Louis XIV (J.B. Lully, M. Marais, A. Campra, F. Couperin, etc.), enrobés de vers de Racine et de Molière, le tout agrémentés d’anecdotes savoureuses des musiciens de l’Ensemble Baroque de Toulouse, désireux de transmettre aux spectateurs les joies et délices de cette musique élégante et passionnée.

Concert présenté par l’Ensemble Baroque de Toulouse.

Durée 1h10

Tout public à partir de 7 ans. 8 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87 theatre@stgo.fr

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English :

Un éclatant soleil is a concert dedicated to 17th-century French Baroque music at the court of the Sun King.

L’événement CONCERT ÉCLATANT SOLEIL Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE