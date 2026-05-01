CONCERT ÉCLATANT SOLEIL THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens
CONCERT ÉCLATANT SOLEIL THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens vendredi 22 mai 2026.
Saint-Gaudens
CONCERT ÉCLATANT SOLEIL
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 21:45:00
Date(s) :
2026-05-22
Un éclatant soleil est un concert dédié à la musique baroque française du XVIIe siècle à la cour du Roi Soleil.
Le public découvrira des sonates et cantates écrites par les grands compositeurs de la cour de Louis XIV (J.B. Lully, M. Marais, A. Campra, F. Couperin, etc.), enrobés de vers de Racine et de Molière, le tout agrémentés d’anecdotes savoureuses des musiciens de l’Ensemble Baroque de Toulouse, désireux de transmettre aux spectateurs les joies et délices de cette musique élégante et passionnée.
Concert présenté par l’Ensemble Baroque de Toulouse.
Durée 1h10
Tout public à partir de 7 ans. 8 .
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87 theatre@stgo.fr
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English :
Un éclatant soleil is a concert dedicated to 17th-century French Baroque music at the court of the Sun King.
L’événement CONCERT ÉCLATANT SOLEIL Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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