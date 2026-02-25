FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES L’AUTRE BIG BAND & GERALDINE LAURENT & LUCILE RENTZ Route de la Croix de Cassagne Saint-Gaudens

FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES L’AUTRE BIG BAND & GERALDINE LAURENT & LUCILE RENTZ

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Le Cœur du Jazz bat en Comminges vibrez au rythme des grands talents !

Un souffle puissant, une énergie collective, une audace sans limites L’Autre Big Band rassemble 17 musiciens de la scène jazz toulousaine autour d’un projet vibrant et ambitieux. À leurs côtés, deux invitées d’exception la saxophoniste Géraldine Laurent, figure incontournable du jazz français, au jeu explosif et habité, et la chanteuse Lucile Rentz, jeune révélation dotée d’une voix caméléon capable de naviguer entre lyrique, jazz et comédie musicale.

Ensemble, ils livrent un concert éclatant, mêlant compositions originales issues de l’album JOY (2022), standards incontournables comme It’s All Right With Me ou I’ve Got a Crush On You, et extraits de la mythique suite Music for Small and Large Ensemble du trompettiste Kenny Wheeler.

Un big band à l’énergie contagieuse, des arrangements ciselés, des solos étincelants et une fusion parfaite entre puissance orchestrale et émotions intimes ce projet est une véritable célébration du jazz sous toutes ses formes.

L’Autre Big Band David Pautric saxophone ténor Etienne Manchon piano Malo Evrard batterie Guillaume Horgue, Simon Barrière, Cécile Vidal, Adrien Dumont trompettes/bugles Guillaume Ceretto, Sacha Lourties, Igor Lawrynowicz, Olivier Lachurie trombones Bastien Maury Mathis Polack Alexandre Galinié Gaël Pautric saxophones Florent Hortal guitare George Storey contrebasse.

FEAT Géraldine Laurent saxophone alto Lucile Rentz chant 38 .

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Heart of Jazz beats in Comminges: vibrate to the rhythm of great talent!

L’événement FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES L’AUTRE BIG BAND & GERALDINE LAURENT & LUCILE RENTZ Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE