FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES HAROLD LÓPEZ-NUSSA QUARTET NUEVA TIMBA Route de la Croix de Cassagne Saint-Gaudens

FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES HAROLD LÓPEZ-NUSSA QUARTET NUEVA TIMBA

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 22:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le Cœur du Jazz bat en Comminges vibrez au rythme des grands talents !

Avec Nueva Timba, son nouvel album signé chez Blue Note, le pianiste cubain Harold López-Nussa redessine les frontières du jazz latin. Entre avant-garde jazz et héritage musical cubain, il tisse un voyage vibrant, accessible et profondément humain.

Entouré de musiciens d’exception son frère Ruy Adrian López-Nussa à la batterie, Luques Curtis à la basse et le virtuose Grégoire Maret à l’harmonica Harold livre une œuvre d’une richesse rare. On y croise le swing irrésistible de Benny Moré, des éclats psychédéliques, la virtuosité classique d’Ernesto Lecuona, et une touche intime avec Niña Con Violin, hommage à la lignée musicale de sa famille.

Mais Nueva Timba va bien au-delà de la performance c’est un récit de vie. Celui d’un homme déraciné, marqué par la perte et le changement, qui transforme la mélancolie en lumière. Entre douleur, espoir et renaissance, Harold López-Nussa signe un album bouleversant, à la fois hommage à Cuba et regard vers l’avenir.

Des larmes de joie, en musique.…

LINE UP Harold López-Nussa piano/ Ruy Adrian López-Nussa batterie Luques Curtis bass Grégoire Maret harmonica. 38 .

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Heart of Jazz beats in Comminges: vibrate to the rhythm of great talent!

L’événement FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES HAROLD LÓPEZ-NUSSA QUARTET NUEVA TIMBA Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE