CINÉ SPECTACLE: PAUL MIRABEL PAR AMOUR CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

CINÉ SPECTACLE: PAUL MIRABEL PAR AMOUR

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Le Spectacle Au Cinéma !

Salam les khoyas,

Mon nouveau spectacle Par Amour est désormais complet à Paris ainsi que dans tous les Zéniths de France. Du coup on a décidé d’organiser une séance unique au cinéma le jeudi 28 mai 2026 pour que vous puissiez le voir (ou le revoir, si vraiment vous êtes sympas).

Personnellement je l’ai déjà vu plusieurs fois, et c’est super drôle. Surtout le moment où je parle des urologues et de la Pat’ Patrouille.

Donc n’hésitez pas à acheter un petit pop-corn sucré au guichet, installez-vous confortablement sur votre siège et profitez bien de votre séance de rigolade.

Gros bisous,

Paul Mirabel. 14 .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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Le Spectacle Au Cinéma!

L’événement CINÉ SPECTACLE: PAUL MIRABEL PAR AMOUR Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE