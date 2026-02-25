FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES PAUL LAY TRIO BACH’S GROOVE Route de la Croix de Cassagne Saint-Gaudens

FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES PAUL LAY TRIO BACH’S GROOVE

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

2026-05-16 20:30:00

2026-05-16

Le Cœur du Jazz bat en Comminges vibrez au rythme des grands talents !

Nouveau programme de Paul Lay en trio autour de la musique de J.S Bach, avec Clemens van der Feen (contrebasse) et Donald Kontomanou (batterie).

Bach’s groove est un hommage vibrant à Jean-Sébastien Bach, dont l’écriture considérée comme la plus rythmique de toutes, a inspiré nombre de musiciens de jazz.

Revisitant des œuvres familières du maître — des Préludes et Fugues, deux chorals lumineux dont Jésus, Que ma joie demeure, Paul Lay compose une partition inédite, qui intègre l’étonnante Bach Suite d’Oscar Peterson, rarement donnée en concert.

Empruntant à la justesse et à la sensibilité d’un Miles Davis (clin d’œil à Bag’s groove), Paul Lay fabrique des atmosphères, tout en couleurs et en contrastes, avec ce sens inné du swing et du groove qui le caractérisent.

Paul Lay piano Donald Kontomanou batterie Clemens van der Feen contrebasse

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

The Heart of Jazz beats in Comminges: vibrate to the rhythm of great talent!

