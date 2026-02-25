FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES AVISHAI COHEN QUINTET BRIGHTLIGHT Route de la Croix de Cassagne Saint-Gaudens

FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES AVISHAI COHEN QUINTET BRIGHTLIGHT

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 22:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Le Cœur du Jazz bat en Comminges vibrez au rythme des grands talents !

Figure majeure du jazz contemporain, Avishai Cohen continue de repousser les frontières du genre avec une liberté et une créativité sans égales. Entouré de jeunes musiciens talentueux au sein de son New Generation Quintet, il offre un jazz à la fois puissant, poétique et profondément vivant.

Sa contrebasse, véritable fil conducteur de son univers, mêle groove, lyrisme et énergie spirituelle, reliant ses racines israéliennes à des influences venues du monde entier. Ensemble, ils façonnent un son collectif d’une rare intensité, où dialogue, virtuosité et émotion se fondent dans une même respiration.

Un projet vibrant et lumineux, qui confirme Avishai Cohen comme l’un des artistes les plus visionnaires et essentiels de la scène jazz actuelle.

LINE UP Avishai Cohen contrebasse et chant Itay Simhovich Piano Yonatan Voltzok Trombone Yuval Drabkin Saxophone Eviatar Slivnik- batterie 38 .

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Heart of Jazz beats in Comminges: vibrate to the rhythm of great talent!

L’événement FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES AVISHAI COHEN QUINTET BRIGHTLIGHT Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE