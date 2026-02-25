FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES ANA CARLA MAZA “CARIBE WORLD TOUR” Route de la Croix de Cassagne Saint-Gaudens

FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES ANA CARLA MAZA “CARIBE WORLD TOUR”

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-05-16 22:00:00

Début : 2026-05-16 22:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le Cœur du Jazz bat en Comminges vibrez au rythme des grands talents !

Nouvelle voix de Cuba et symbole éclatant de sa jeune génération musicale, Ana Carla Maza s’impose comme l’une des figures les plus prometteuses de la scène internationale. Chanteuse, violoncelliste et compositrice, elle électrise les plus grands festivals d’Europe — de Jazz à Vienne au Paris Jazz Festival, en passant par le Blue Note Milano ou le Wiener Konzerthaus.

Aux côtés de légendes telles que Chucho Valdés, dans la lignée d’Omara Portuondo et du Buena Vista Social Club, Ana Carla Maza incarne la rencontre parfaite entre tradition et modernité.

Avec sa voix habitée, son jeu de violoncelle vibrant et son énergie magnétique, elle réinvente le son cubain authentique, libre et résolument contemporain.

LINE UP Ana Carla Maza violoncelle acoustique + voix Mily Perez piano + clavier Luis Guerra percussions cubaines Jay Kalo batterie 38 .

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

The Heart of Jazz beats in Comminges: vibrate to the rhythm of great talent!

