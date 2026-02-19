FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES ERIK TRUFFAZ ET ANTONIO LIZANA NEW SKETCHES OF SPAIN Route de la Croix de Cassagne Saint-Gaudens

FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES ERIK TRUFFAZ ET ANTONIO LIZANA NEW SKETCHES OF SPAIN

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 20:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le Cœur du Jazz bat en Comminges vibrez au rythme des grands talents !

Fasciné par la découverte de musiques liées à la tradition populaire espagnole (notamment le Concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo) et par certaines expressions du patrimoine culturel de ce pays (telles le flamenco ou les processions religieuses), le trompettiste Miles Davis en a donné sa vision intense et poétisée dans Sketches of Spain , chef-d’œuvre marquant l’ouverture du jazz aux musiques du monde. Disciple émancipé de son glorieux aîné, Erik Truffaz est devenu l’une des principales figures de la trompette électro-jazz dont la créativité ne s’est jamais émoussée.

Sa rencontre avec le saxophoniste et chanteur de flamenco Antonio Lizana, véritable phénomène que le public français a pu apprécier ces dernières années, devait se sceller par un projet ambitieux proposer leur vision contemporaine de ces Esquisses d’Espagne dont le génie a traversé les décennies.

Un événement majeur à l’occasion du centenaire de la naissance de Miles Davis, ce prince des ténèbres qui a trouvé la lumière au pays de Cervantes et de Garcia Lorca. François Lacharme

LINE UP Erik Truffaz trompette, bugle Antonio Lizana chant principal saxophone alto/flute traversière Ana Perez danse chœurs palmas Renaud Gabriel Pion clarinette basse clarinette turque cor anglais Oscar Lago guitare flamenca Arin Keshishi basse électrique Manuel de la Torre batterie Vincent Thomas percussions. 38 .

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Heart of Jazz beats in Comminges: vibrate to the rhythm of great talent!

L’événement FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES ERIK TRUFFAZ ET ANTONIO LIZANA NEW SKETCHES OF SPAIN Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE