RENCONTRE/DÉDICACE AVEC ROMAIN LE GLOAHEC LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE Saint-Gaudens
RENCONTRE/DÉDICACE AVEC ROMAIN LE GLOAHEC LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE Saint-Gaudens mardi 19 mai 2026.
Saint-Gaudens
RENCONTRE/DÉDICACE AVEC ROMAIN LE GLOAHEC
LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE 12 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
La librairie l’Indépendante a le plaisir d’accueillir Romain LE GLOAHEC, pour une rencontre/dédicace autour de son roman Les larmes des oliviers (éditions les étaques) sorti récemment. Venez nombreuses et nombreux le rencontrer et découvrir ce livre fort et d’une grande délicatesse !
Un roman qui nous raconte de 1948 à nos jours, le destin sur trois générations d’une famille palestinienne qui va connaître l’exil.
Pour les grands-parents, la fuite vers la Syrie.
Pour la fille, le printemps arabe puis la guerre.
Et pour le petit fils, un nouvel exil vers la France.
Ouvert à toutes et tous. .
LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE 12 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 14 79 librairielindependante@orange.fr
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English :
The Indépendante bookshop is delighted to welcome Romain LE GLOAHEC, for a meeting/dedication on his recently published novel Les larmes des oliviers (éditions les étaques). Come one, come all to meet him and discover this powerful and delicate book!
L’événement RENCONTRE/DÉDICACE AVEC ROMAIN LE GLOAHEC Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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