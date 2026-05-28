HORSE SHOW ECURIES DE STE ANNE Saint-Gaudens
HORSE SHOW ECURIES DE STE ANNE Saint-Gaudens samedi 27 juin 2026.
Saint-Gaudens
HORSE SHOW
ECURIES DE STE ANNE 1547, Rue de la Vielle Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 22:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle unique avec Marie et Pierre -Antoine Chastaing
Ce spectacle équestre unique mêle art, complicité avec le cheval et mise en scène soignée. Ce moment se veut accessible à tous les publics, qu’ils soient passionnés d’équitation ou simplement curieux de découvrir une expérience originale et immersive.
Au programme des numéros artistiques à cheval, des démonstrations de travail en liberté et une ambiance conviviale, dans un cadre propice à l’évasion et au partage. Cet événement a pour objectif de valoriser le territoire et d’offrir une animation culturelle et familiale de qualité. 20 .
ECURIES DE STE ANNE 1547, Rue de la Vielle Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie equitation@ecuries-ste-anne.com
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English :
One-off show with Marie and Pierre-Antoine Chastaing
L’événement HORSE SHOW Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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