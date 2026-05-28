HORSE SHOW ECURIES DE STE ANNE Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

HORSE SHOW

ECURIES DE STE ANNE 1547, Rue de la Vielle Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle unique avec Marie et Pierre -Antoine Chastaing

Ce spectacle équestre unique mêle art, complicité avec le cheval et mise en scène soignée. Ce moment se veut accessible à tous les publics, qu’ils soient passionnés d’équitation ou simplement curieux de découvrir une expérience originale et immersive.

Au programme des numéros artistiques à cheval, des démonstrations de travail en liberté et une ambiance conviviale, dans un cadre propice à l’évasion et au partage. Cet événement a pour objectif de valoriser le territoire et d’offrir une animation culturelle et familiale de qualité. 20 .

ECURIES DE STE ANNE 1547, Rue de la Vielle Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie equitation@ecuries-ste-anne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One-off show with Marie and Pierre-Antoine Chastaing

L’événement HORSE SHOW Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE