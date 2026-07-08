LE BEL ÉTÉ ATELIER BRICOTABLETTE CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens
mardi 28 juillet 2026 · CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D'ART CONTEMPORAIN · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
LE BEL ÉTÉ ATELIER BRICOTABLETTE
CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
En famille ou entre ami.es, venez créer votre tablette à pique-nique ! Découpe de bois, peinture, assemblage… et hop ! Une tablette à emporter pour le jardin.
Inspiré de Bricopiquenique, mené l’été dernier avec Jeanne Tzaut et Chignole, cet atelier vous propose de fabriquer votre tablette à pique-nique personnalisée et ajustable à votre espace.
Dans le cadre du dispositif Politique de la ville.
Tout publics, sur réservation. .
CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 centredart@lachapelle-saint-jacques.com
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English :
With family or friends, come create your own picnic tray! Cut the wood, paint it, put it together… and there you go! A tray to take home and use in the garden.
L’événement LE BEL ÉTÉ ATELIER BRICOTABLETTE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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