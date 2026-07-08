LE BEL ÉTÉ ATELIER BRICOTABLETTE CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

LE BEL ÉTÉ ATELIER BRICOTABLETTE

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

En famille ou entre ami.es, venez créer votre tablette à pique-nique ! Découpe de bois, peinture, assemblage… et hop ! Une tablette à emporter pour le jardin.

Inspiré de Bricopiquenique, mené l’été dernier avec Jeanne Tzaut et Chignole, cet atelier vous propose de fabriquer votre tablette à pique-nique personnalisée et ajustable à votre espace.

Dans le cadre du dispositif Politique de la ville.

Tout publics, sur réservation. .

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 centredart@lachapelle-saint-jacques.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With family or friends, come create your own picnic tray! Cut the wood, paint it, put it together… and there you go! A tray to take home and use in the garden.

L’événement LE BEL ÉTÉ ATELIER BRICOTABLETTE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE