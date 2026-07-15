JOURNÉE PORTES OUVERTES Saint-Gaudens
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
JOURNÉE PORTES OUVERTES
SYSTOM DES PYRÉNÉES Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-19
Le Systom des Pyrénées vous invite à découvrir les coulisses de son centre de tri et de son installation de stockage des déchets non dangereux, ne manquez pas cette occasion de participer à un événement éducatif et engageant !
Au programme de cette journée, vous pourrez observer de près les processus qui permettent de trier et valoriser nos déchets, afin de mieux comprendre l’importance de trier correctement ses déchets, contribuant ainsi à un environnement plus propre et durable.
Vous pourrez aussi, explorer les infrastructures de stockage des déchets non dangereux, la plateforme de compostage, ainsi que la station de traitement des lixiviats (eaux pluviales souillées par les déchets enfouis).
Chaque geste compte dans la gestion des déchets et la protection de notre environnement.
Vous pouvez venir visiter indépendamment le centre de tri ou l’installation de stockage des déchets non dangereux.
À partir de 6ans
2h maximum .
SYSTOM DES PYRÉNÉES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 51 90 communication@systompyrenees.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Systom des Pyrénéesinvites you to take a behind-the-scenes tour of its sorting center and non-hazardous waste storage facility. Don’t miss this opportunity to participate in an educational and engaging event!
L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
- LE BEL ÉTÉ STAGE ENFANTS CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens 15 juillet 2026
- ATELIER PERSONNALISATION MUG OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens 15 juillet 2026
- ATELIER ANIMAUX FANTASTIQUES MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens 15 juillet 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT AU LAC DE SÉDE BUBBLE GUM Saint-Gaudens 15 juillet 2026
- SOIRÉE BLIND TEST WATTS ELLES MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens 17 juillet 2026