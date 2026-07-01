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SOIRÉE MUSICALE MISTER G MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

jeudi 23 juillet 2026 · MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS · Saint-Gaudens

SOIRÉE MUSICALE MISTER G MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS
Adresse
11 Route du Lac
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Gaudens

SOIRÉE MUSICALE MISTER G

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Soirée festive chez MiMi !
Animation musicale par Mister G, soirée jazz saxophone et chant.
Restauration sur place.   .

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie   mimi.stgaudens@gmail.com

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English :

A festive evening at MiMi’s!

L’événement SOIRÉE MUSICALE MISTER G Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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