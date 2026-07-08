LE BEL ÉTÉ PIQUE-NIQUE PARTAGÉ SQUARE AZÉMAR (JARDIN PUBLIC) Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

LE BEL ÉTÉ PIQUE-NIQUE PARTAGÉ

SQUARE AZÉMAR (JARDIN PUBLIC) Boulevard Eugène Azémar Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Rejoignez-nous pour tester les tablettes en bois et découvrir puis goûter les créations culinaires réalisées pendant les ateliers de la journée. N’oubliez pas votre pique-nique !

Proposé par la Chapelle Saint-Jacques Centre d’Art contemporain.

Tous publics. .

SQUARE AZÉMAR (JARDIN PUBLIC) Boulevard Eugène Azémar Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 centredart@lachapelle-saint-jacques.com

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English :

Join us to try out the wooden cutting boards and discover—and then taste—the culinary creations made during the day’s workshops. Don’t forget your picnic!

L’événement LE BEL ÉTÉ PIQUE-NIQUE PARTAGÉ Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE