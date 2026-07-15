ATELIER PHOTO ARGENTIQUE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

ATELIER PHOTO ARGENTIQUE

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Avec ce professionnel, expérimentez le procédé argentique en réalisant des photos hors du commun !

Les invités de l’été au musée Gaël Bonnefon

Tout public

Réservation conseillée 2 .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr

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English :

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L’événement ATELIER PHOTO ARGENTIQUE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE