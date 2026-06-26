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PAUSE GOURMANDE À L’OFFICE OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES Saint-Gaudens

PAUSE GOURMANDE À L’OFFICE OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES Saint-Gaudens

PAUSE GOURMANDE À L’OFFICE OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES Saint-Gaudens jeudi 23 juillet 2026.

Lieu
OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES
Adresse
2 Rue Adolphe Thiers
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Saint-Gaudens

PAUSE GOURMANDE À L’OFFICE

OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES 2 Rue Adolphe Thiers Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13

Soleil, basilic et gourmandise… Le pesto se décline en rouge et blanc pour une dégustation pleine de caractère ! Pour bien faire passer le tout, des rillettes de canard accompagneront cette pause gourmande !
On vous attend devant l’Office de Tourisme ! En cas de pluie, direction l’intérieur pour une dégustation bien au sec.   .

OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES 2 Rue Adolphe Thiers Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61  info@destination-commingespyrenees.com

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English :

Sunshine, basil, and indulgence? Pesto comes in red and white for a tasting experience full of character! To round it all off, duck rillettes will accompany this gourmet treat!

L’événement PAUSE GOURMANDE À L’OFFICE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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