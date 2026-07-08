LE BEL ÉTÉ STAGE ADO CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens
mercredi 22 juillet 2026 · CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D'ART CONTEMPORAIN · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
LE BEL ÉTÉ STAGE ADO
CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Pendant les vacances d’été, le centre d’art contemporain propose une journée autour de l’exposition Jours ouvrables de Laida Lertxundi. Une invitation à explorer les liens entre film et dessin, en lien avec l’univers sensible de l’artiste.
Pour les adolescents de 12 à 17 ans.
Jauge limitée, sur réservation.
Possibilité de prendre son pique-nique et de déjeuner sur place. 10 .
CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 centredart@lachapelle-saint-jacques.com
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English :
During the %E9t%E9 vacation, the contemporary art center is hosting a day-long event centered on Laida Lertxundi’s exhibition “Jours ouvrables.” It’s an invitation to explore the connections between film and drawing, in line with the artist’s sensitive worldview.
L’événement LE BEL ÉTÉ STAGE ADO Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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