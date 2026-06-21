ATELIER CYANOTYPE OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens
ATELIER CYANOTYPE OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Gaudens
ATELIER CYANOTYPE
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS 2 Rue Thiers Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Carine Rosello, artiste spécialiste du cyanotype, vous propose de découvrir ce procédé photographique au travers d’un atelier au sein de l’Office de tourisme de Saint-Gaudens ! Venez nombreux !
Venez retrouver Carine Rosello pour 2h d’atelier cyanotype.
Le cyanotype est un ancien procédé photographique qui permet de créer des images d’un bleu profond. Grâce à une réaction entre la lumière du soleil et une solution photosensible appliquée sur le papier, les formes se révèlent comme par magie.
Atelier tout public à partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés de parents. .
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS 2 Rue Thiers Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie info@destination-commingespyrenees.com
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English :
Carine Rosello, an artist specializing in cyanotype, invites you to discover this photographic process through a workshop at the Saint-Gaudens Tourist Office! We hope to see many of you there!
L’événement ATELIER CYANOTYPE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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