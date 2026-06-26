ATELIER PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

ATELIER PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS 2 Rue Thiers Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Laetitia Lavergne de la Ferme du Petit Poisson vient partager ses connaissances au cours d’un atelier à l’Office de tourisme de Saint-Gaudens !

Laetitia vous invite à découvrir l’univers magique des plantes sauvages. Dans une première partie, elle abordera les bonnes pratiques de cueillettes, puis vous découvrirez plusieurs plantes sauvages qu’elle aura préalablement cueillies chez elle.

Elle vous apprendra à les reconnaître, partagera avec vous les histoires et légendes qui les accompagnent, mais aussi leurs vertus et utilisations.

Enfin, vous pourrez les cuisiner. Laetitia vous proposera des recettes simples et rapides que vous préparerez ensemble pour déguster ensuite des petits mets faits avec des plantes découvertes.

Un atelier complet mêlant théorie et pratique dans le partage et la convivialité, pour ne plus avoir peur de se lancer !

Atelier à partir de 8 ans.

Places limitées, réservation obligatoire. 20 .

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS 2 Rue Thiers Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie info@destination-commingespyrenees.com

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English :

Laetitia Lavergne from La Ferme du Petit Poisson is coming to share her knowledge during a workshop at the Saint-Gaudens Tourist Office!

L’événement ATELIER PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE