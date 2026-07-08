LE BEL ÉTÉ VISITE-SENSORIELLE EN FAMILLE CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

LE BEL ÉTÉ VISITE-SENSORIELLE EN FAMILLE

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Pendant les vacances d’été, le centre d’art contemporain vous propose de venir découvrir l’exposition de Laida Lertxundi en famille !

Place aux sens, au plaisir d’être ensemble en art, au cœur des couleurs, des formes, des matières et des histoires que nous offre l’artiste.

Temps partagé parent-enfant (de 0 à 5 ans).

Sur réservation. .

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 centredart@lachapelle-saint-jacques.com

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English :

During the %E9t%E9 vacation, the contemporary art center invites you to come discover Laida Lertxundi’s exhibition with your family!

L’événement LE BEL ÉTÉ VISITE-SENSORIELLE EN FAMILLE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE