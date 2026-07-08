LE BEL ÉTÉ VISITE-SENSORIELLE EN FAMILLE CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens
mercredi 29 juillet 2026 · CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D'ART CONTEMPORAIN · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
LE BEL ÉTÉ VISITE-SENSORIELLE EN FAMILLE
CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Pendant les vacances d’été, le centre d’art contemporain vous propose de venir découvrir l’exposition de Laida Lertxundi en famille !
Place aux sens, au plaisir d’être ensemble en art, au cœur des couleurs, des formes, des matières et des histoires que nous offre l’artiste.
Temps partagé parent-enfant (de 0 à 5 ans).
Sur réservation. .
CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 centredart@lachapelle-saint-jacques.com
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English :
During the %E9t%E9 vacation, the contemporary art center invites you to come discover Laida Lertxundi’s exhibition with your family!
L’événement LE BEL ÉTÉ VISITE-SENSORIELLE EN FAMILLE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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