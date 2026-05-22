FÊTE DU JEU LE CUBE Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

FÊTE DU JEU

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez jouer en famille ou entre amis !

Nombreux espaces de jeux pour tous avec comme nouveautés des jeux de rôle, jeux de figurine, tarots, échecs, mur interactif et d’autres ! .

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 21 42

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English :

Come and play with your family or friends!

L’événement FÊTE DU JEU Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE