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FÊTE DU JEU LE CUBE Saint-Gaudens

FÊTE DU JEU LE CUBE Saint-Gaudens

FÊTE DU JEU LE CUBE Saint-Gaudens samedi 6 juin 2026.

Lieu : LE CUBE

Adresse : 2 Place du Foirail

Ville : 31800 Saint-Gaudens

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Gaudens

FÊTE DU JEU

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Venez jouer en famille ou entre amis !
Nombreux espaces de jeux pour tous avec comme nouveautés des jeux de rôle, jeux de figurine, tarots, échecs, mur interactif et d’autres !   .

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 21 42 

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Come and play with your family or friends!

L’événement FÊTE DU JEU Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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