MURDER-PARTY LE TRÉSOR DES TEMPLIERS Espace Jean Pégot Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

MURDER-PARTY LE TRÉSOR DES TEMPLIERS

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

C’est le scénario de notre toute première Murder Party que nous vous proposons de (re)découvrir pour celles et ceux qui n’avaient pas eu l’occasion de venir jouer aux apprentis détectives avec nous, en 2018 et 2019 !

Afin de démasquer le coupable d’un meurtre aux Archives, vous plongerez dans l’univers des Templiers, dont les Archives départementales conservent bien des documents, et tenterez de percer leurs secrets. Alors ce trésor, légende ou réalité ?

4 équipes mènent l’enquête, tour à tour, durant la soirée ! À vous de collecter des indices, d’interroger les suspects et de trouver l’assassin ! Prêts à relever le défi ?

Animation Atelier Brooklyn et les agents des Archives.

Réservation obligatoire

EN FAMILLE > À partir de 10 ans. .

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 90 antenne.archives@cd31.fr

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English :

This is the scenario of our very first Murder Party, which we invite you to (re)discover for those who didn?t have the opportunity to come and play apprentice detectives with us in 2018 and 2019!

L’événement MURDER-PARTY LE TRÉSOR DES TEMPLIERS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE