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SOIRÉE MUSICALE MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

SOIRÉE MUSICALE MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

SOIRÉE MUSICALE MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens vendredi 26 juin 2026.

Lieu : MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS

Adresse : 11 Route du Lac

Ville : 31800 Saint-Gaudens

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Saint-Gaudens

SOIRÉE MUSICALE

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Soirée festive chez MiMi !
Animation musicale par DJ Miss Lady Penelope mix de vinyles.
Restauration sur place.   .

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie   mimi.stgaudens@gmail.com

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English :

A festive evening at MiMi’s!

L’événement SOIRÉE MUSICALE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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