SOIRÉE MUSICALE MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens
SOIRÉE MUSICALE MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens vendredi 26 juin 2026.
Saint-Gaudens
SOIRÉE MUSICALE
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Soirée festive chez MiMi !
Animation musicale par DJ Miss Lady Penelope mix de vinyles.
Restauration sur place. .
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie mimi.stgaudens@gmail.com
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English :
A festive evening at MiMi’s!
L’événement SOIRÉE MUSICALE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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