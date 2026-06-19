RENCONTRES DU FILM D’ART SÉANCE SPÉCIALE CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

RENCONTRES DU FILM D’ART SÉANCE SPÉCIALE

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Séance spéciale Les Rencontres du Film d’Art Fête de la Musique ! Annonce des dates et de la nouvelle affiche pour l’édition 2027 des RFA, puis projection du film LA BALEINE ET LE MUSICIEN !

LA BALEINE ET LE MUSICIEN

Un film de Valentin Paoli 1h23

Avec Rone

Embarquez en pleine mer pour un projet musical fou composer de la musique pour dialoguer avec les baleines. Après avoir découvert que sa musique semble mystérieusement attirer les cétacés, le compositeur Rone embarque pour une expérience singulière tenter d’établir un dialogue musical en pleine mer avec une baleine à bosse. Quoi leur communiquer comme son qui leur parlera ? Lui répondra-t-elle ?

Repartez avec des cartes postales collector édition limitée de la prochaine édition ! .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Special Event: Les Rencontres du Film d’Art Fête de la Musique! Announcement of the dates and the new poster for the 2027 edition of the RFA, followed by a screening of the film *LA BALEINE ET LE MUSICIEN*!

L’événement RENCONTRES DU FILM D’ART SÉANCE SPÉCIALE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE