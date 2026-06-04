FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Gaudens
FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Gaudens dimanche 21 juin 2026.
Saint-Gaudens
FÊTE DE LA MUSIQUE
CENTRE-VILLE Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Créée en 1982 à l’initiative du ministère de la Culture, la Fête de la Musique célèbre chaque 21 juin le plaisir de jouer, chanter et partager la musique sous toutes ses formes !
Rendez-vous pour une journée festive et conviviale, rythmée par les concerts, le marché artisanal Place Jean Jaurès, et la bonne humeur !
Marché Artisanal dès 11h30 Place Jean-Jaurès par Cagire Events .
CENTRE-VILLE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 78 00
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English :
Created in 1982 on the initiative of the French Ministry of Culture, the Fête de la Musique celebrates the pleasure of playing, singing and sharing music in all its forms every June 21st!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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