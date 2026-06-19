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LE SHOW DRAG QUEEN DES FIERTÉS MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

LE SHOW DRAG QUEEN DES FIERTÉS MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

LE SHOW DRAG QUEEN DES FIERTÉS MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens samedi 27 juin 2026.

Lieu : MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS

Adresse : 11 Route du Lac

Ville : 31800 Saint-Gaudens

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Saint-Gaudens

LE SHOW DRAG QUEEN DES FIERTÉS

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

On célèbre le mois des fiertés chez MiMi !
Restauration sur place.   .

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie   mimi.stgaudens@gmail.com

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English :

We’re celebrating Pride Month at MiMi!

L’événement LE SHOW DRAG QUEEN DES FIERTÉS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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