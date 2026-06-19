LE SHOW DRAG QUEEN DES FIERTÉS MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens
LE SHOW DRAG QUEEN DES FIERTÉS MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens samedi 27 juin 2026.
Saint-Gaudens
LE SHOW DRAG QUEEN DES FIERTÉS
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
On célèbre le mois des fiertés chez MiMi !
Restauration sur place. .
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie mimi.stgaudens@gmail.com
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English :
We’re celebrating Pride Month at MiMi!
L’événement LE SHOW DRAG QUEEN DES FIERTÉS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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