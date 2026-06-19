LE SHOW DRAG QUEEN DES FIERTÉS MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

LE SHOW DRAG QUEEN DES FIERTÉS

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

On célèbre le mois des fiertés chez MiMi !

Restauration sur place. .

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie mimi.stgaudens@gmail.com

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English :

We’re celebrating Pride Month at MiMi!

L’événement LE SHOW DRAG QUEEN DES FIERTÉS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE