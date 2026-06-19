WEEK-END FÊTE DE LA MUSIQUE MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens vendredi 19 juin 2026.

Saint-Gaudens

WEEK-END FÊTE DE LA MUSIQUE

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Week-end festif chez MiMi !

Venez fêter la Fête de la Musique chez MiMi, et pour plus de fun, ce n’est pas une soirée, mais trois soirées qui vous attendent !

Restauration sur place. .

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie mimi.stgaudens@gmail.com

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English :

A Festive Weekend at MiMi!

L’événement WEEK-END FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE