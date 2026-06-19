WEEK-END FÊTE DE LA MUSIQUE MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens
WEEK-END FÊTE DE LA MUSIQUE MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens vendredi 19 juin 2026.
Saint-Gaudens
WEEK-END FÊTE DE LA MUSIQUE
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Week-end festif chez MiMi !
Venez fêter la Fête de la Musique chez MiMi, et pour plus de fun, ce n’est pas une soirée, mais trois soirées qui vous attendent !
Restauration sur place. .
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie mimi.stgaudens@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Festive Weekend at MiMi!
L’événement WEEK-END FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
- LA ROUTE D’OCCITANIE Saint-Gaudens 19 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Gaudens 21 juin 2026
- RENCONTRES DU FILM D’ART SÉANCE SPÉCIALE CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens 21 juin 2026
- DIFFUSION COUPE DU MONDE 2026 MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens 23 juin 2026
- SOIRÉE MUSICALE MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens 24 juin 2026