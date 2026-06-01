Saint-Gaudens

LA ROUTE D’OCCITANIE

BOULEVARD J.P. WIMILLE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La Route d’Occitanie CIC, inscrite au calendrier UCI Europe Tour, est une épreuve cycliste entre Pyrénées et Méditerranée. Créée en 1977, elle attire chaque année les meilleures équipes du monde à quelques semaines du Tour de France !

Étape 2 Cordes-sur-Ciel Grand Site Occitanie Saint-Gaudens.

Jean-Marc Marino nous décrit l’étape Départ carte postale depuis Cordes-sur-Ciel, mais il ne faudra pas traîner ça grimpe d’entrée pour lancer la bagarre des échappées. Ensuite, la vallée gersoise invite au tempo… avant un final nerveux autour de Saint-Gaudens, taillé pour les puncheurs où les sprinteurs devront serrer les dents. Et comme souvent, Saint-Gaudens, fidèle parmi les fidèles, promet un dénouement animé. .

BOULEVARD J.P. WIMILLE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 63 59 59 94 contact@laroutedoccitanie.fr

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English :

The Route d’Occitanie ? CIC, part of the UCI Europe Tour calendar, is a cycling event between the Pyrenees and the Mediterranean. Created in 1977, it attracts the best teams in the world every year, just a few weeks before the Tour de France!

L’événement LA ROUTE D’OCCITANIE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE