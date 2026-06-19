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DIFFUSION COUPE DU MONDE 2026 MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

DIFFUSION COUPE DU MONDE 2026 MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

DIFFUSION COUPE DU MONDE 2026 MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens mardi 23 juin 2026.

Lieu : MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS

Adresse : 11 Route du Lac

Ville : 31800 Saint-Gaudens

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif :

Saint-Gaudens

DIFFUSION COUPE DU MONDE 2026

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 23:00:00
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-22

Venez nous rejoindre pour supporter les Bleus !
Diffusion de la Coupe du Monde 2026 match France vs Irak.   .

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie   mimi.stgaudens@gmail.com

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English :

Come join us to cheer on Les Bleus!

L’événement DIFFUSION COUPE DU MONDE 2026 Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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